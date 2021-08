Borkenerin hat die Lizenz zum Elektrofliegen

Dieser letzte Prüfungstag hatte für Renate Thesing allerdings in der Nähe von Deventer in den Niederlanden begonnen. Die dortige Flugschule ist weit und breit die einzige, die eine Ausbildung im Elektroflug anbietet. Mit ihrem Fluglehrer Evert-Jan Feld an ihrer Seite steuert sie den E -Flieger von dort nach Stadtlohn in ihrem Heimatkreis Borken, hier landet sie gegen Mittag und hat damit schon das erste Kapitel ihrer Prüfung hinter sich gebracht.

Akku reicht für 50 Flugminuten

Nach 50 Minuten in der Luft wird aufgetankt