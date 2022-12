Pionierarbeit: Einzige Lkw-Fahrlehrerin in Münster

Lkw-Fahren ist auch Präzisionsarbeit

Sie hat ein absolutes Faible für PS -starke Kraftfahrzeuge. Ob Lkw , Motorräder oder Busse: Sandra Wilfing liebt alles, was schnell fahren oder viel transportieren kann: " Wenn man mich lassen würde, würde ich auch einen Mähdrescher fahren ," sagt die Mutter von drei Söhnen. Früher war sie Bürokauffrau, aber das war ihr zu langweilig.

Die Begeisterung für Kfz und Menschen vereinen

Sandra Wilfing machte die Ausbildung zur Fahrlehrerin für Motorrad, Bus und Lkw. Seit einem halben Jahr ist sie die erste Lkw-Fahrlehrerin in Münster. Jetzt sitzt sie im 18,50 Meter langen 40-Tonner auf dem Beifahrersitz und gibt ihrem Fahrschüler Valeri Merabian präzise Anweisungen: " Du sicherst den Bypasskanal, alles was dort kommt, ich sichere hier. Alles frei? Attacke! " Für die Fahrlehrerin ist es immer wieder toll, die Fahrschüler bis zur Prüfung zu begleiten.

Zu wenig Frauen wollen Trucker in werden

Technisches Verständnis gehört zum Lkw-Fahren dazu