Sie stammen aus der rechten Gehirnhälfte, aus dem Teil, in dem das Erinnerungsvermögen sitzt. Das Museum in Philadelphia ist eines von zweien weltweit, in denen Teile von Einsteins Gehirn zu besichtigen sind. In Münster werden die beiden Hirnscheiben in einer besonders gesicherten Vitrine zu sehen sein.

Sonderausstellung zum Gehirn

Einsteins Gehirn wurde Forschungsobjekt