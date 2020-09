Einbruchserie im Märkischen Kreis aufgeklärt

Zunächst im Januar in Menden und später dann in Balve ist die Bande in zahlreiche Wohnhäuser eingebrochen, hat Schränke durchsucht und Wertgegenstände gestohlen.

In Menden und Balve kann die Polizei den Männern 18 Einbrüche ganz genau zuordnen. Darüberhinaus gab es an anderen Orten in Südwestfalen und Dortmund wohl noch mehr als 50 weitere Einbrüche. Die Männer wohnten in der Mendener Innenstadt und koordinierten von dort ihre Einbrüche.

Festgenommen wurde ein 53-jähriger in der Dortmunder Nordstadt, er sitzt in Untersuchungshaft. Drei weitere Tatverdächtige sind auf der Flucht, vermutlich im Ausland.

Stand: 04.09.2020, 08:57