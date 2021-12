Bielefeld: Einbrecher verletzt Hausbesitzer lebensgefährlich und flüchtet

Wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte, war der 62-jährige Hausbesitzer am späten Dienstagnachmittag nach Hause gekommen und hatte Einbruchsspuren an seinem alleinstehenden Einfamilienhaus im Bielefelder Stadtteil Senne bemerkt.

Täter sticht zu und flüchtet

Innen traf er dann auf den Einbrecher, der anschließend auf ihn einstach. Danach flüchtete der Unbekannte in ein nahe gelegenes Waldstück. Die Suche nach ihm blieb zunächst erfolglos.



" Es wird davon abgeraten, an die Person heranzutreten ", warnt die Polizei. Der mutmaßliche Täter soll zwischen 16 und 20 Jahre alt sein und womöglich leichte Verletzungen an der Hand haben.

Lebensgefährliche Verletzungen

Der Hausbesitzer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Inzwischen ermittelt eine Mordkomission, die um Zeugenhinweise bittet.

Stand: 15.12.2021, 08:45