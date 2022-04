Ehrung für Feuerwehr

Es waren diese Tage im Juli 2021 , die erst ununterbrochenen Starkregen brachten und dann hunderte Notrufe. So viele, dass die Rettungskräfte erstmals am Telefon sagen mussten: " Wir verstehen Ihre Notlage, wir würden auch gerne helfen – aber wir schaffen es einfach nicht !" Keine leichte Situation für die Menschen in Not – aber auch nicht für die Disponenten in der Leitstelle. Wohin zuerst, wo ist die Gefahr am größten, wohin kommen wir überhaupt durch?

Traurige Folgen der Flut

Denn speziell in Altena, Iserlohn und Nachrodt wurden nicht nur Keller und Firmen geflutet. Straßen wurden weggespült, Menschen waren eingeschlossen. Noch heute sind längst nicht alle Schäden behoben. Noch immer sind einige Straßen nicht passierbar. Zwei Feuerwehrmänner starben im Einsatz.

Bis heute klingt das Geräusch der Flut nach

Geröllmassen kamen wie Lawinen von den bewaldeten Hügeln herab. An manchen Stellen liegen sie noch immer in Haufen am Straßenrand. Das Geräusch, das die Felsbrocken in jenen Tagen und Nächten machten, haben auch viele Rettungskräfte noch im Ohr. Manche jedes Mal wieder, wenn sie die Geröllhaufen sehen.

Die Hilfsbereitschaft war groß

Die Feuerwehr, das Rote Kreuz, das Technische Hilfswerk und mit ihnen viele andere Hilfsorganisationen sind vor Ort, wenn es einen Notfall gibt. Scheinbar selbstverständlich. Diese Flutkatastrophe konnten sie vorher nicht üben. Dennoch waren die – oft Ehrenamtlichen – zur Stelle, haben geholfen, wo sie konnten, häufig bis zur Erschöpfung.

NRW würdigt den Einsatz

Um diesen nicht alltäglichen – und hoffentlich einmaligen – Einsatz zu würdigen, haben nun alle Beteiligten die extra gefertigte Medaille des Landes samt Urkunde bekommen.

Stellvertretend für alle waren von den Feuerwehren, der Polizei und den Hilfsdiensten jeweils drei Vertreterinnen und Vertreter im neuen Rettungszentrum Rosmart, um die Auszeichnungen entgegen zu nehmen. Diese Anerkennung wurde dankend angenommen.

