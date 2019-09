Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck hat das Engagement der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Industrie- und Handelskammer gelobt. Gauck hielt am Dienstag (24.09.2019) die Festrede in der Stadthalle zum Ehrenamtstag der IHK .

150 Menschen aus Ostwestfalen-Lippe, die mindestens 25 oder sogar 50 Jahre ehrenamtlich aktiv waren, wurden ausgezeichnet.

5000 Ehrenamtliche engagieren sich in der IHK

"In der IHK arbeiten 185 hauptamtliche Mitarbeiter und über 5000 Personen, die ihr Engagement an verschiedenen Stellen ehrenamtlich einbringen" , sagt Wolf D. Meier-Scheuven, der Präsident der IHK in Ostwestfalen-Lippe. "Ich glaube es wird klar, wenn all das über hauptamtliche Funktionen geregelt werden sollte, was für ein Apparat das wäre."