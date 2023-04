Video starten, abbrechen mit Escape Kuchenverzehr auf eigene Gefahr 02:37 Min. . Verfügbar bis 28.04.2024.

Kuchenverzehr auf eigene Gefahr

Stand: 28.04.2023, 08:59 Uhr

Im Botanischen Garten in Solingen verkaufen Ehrenamtler an Sonntagen im Sommer Kuchen in einem provisorischen Kiosk. Der Stiftungsverein bekommt so seit 20 Jahren Geld in die Kasse. Doch die Stadt Solingen hat den Verkauf von Selbstgebackenem zunächst verboten - jetzt ist er wieder erlaubt: mit Gefahrenhinweis.

Von René Rabenschlag