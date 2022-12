Ehrenamtler für Schulfahrten gesucht

Standort war bedroht

Heinz Symanzik fährt die Grundschüler seit zehn Jahren

Der Rentner ist von Anfang an dabei. Er erinnert sich, wie alles begann. Zehn Jahre ist das her. Damals fiel der reguläre Bus weg, dann waren immer weniger Kinder in der Grundschule, so dass der Standort Rorup bedroht war.

Der Förderverein der Schule suchte mit der Stadt Dülmen nach einer Lösung – das Projekt "Schulmobil“ war geboren. Finanziert von der Stadt, mit ehrenamtlichen Fahrern, die die Schulkinder zur Schule und nach Hause bringen. Das Besondere an dem Modell: Das Geld, das die Stadt Dülmen für die Fahrer gibt, kommt den Grundschülern zugute. Für I-Pads oder Exkursionen.

Raus aus dem eigenen Dunstkreis

Die Kinder werden bis nach Hause gefahren

Rund 40 Kinder fährt Heinz Symanzik am Tag. Als er damals gefragt wurde, ob er mitmacht, hat er sofort „ja“ gesagt. "Nicht ganz uneigennützig", schmunzelt er. Seine Enkel gehörten zu den Schulkindern und als Opa wollte er helfen.

"Außerdem müsse Rorup lebendig bleiben, und eine Grundschule ist dafür wichtig" , findet er. Zudem macht es Spaß, mit den Kindern und deren Eltern Kontakt zu haben.

Eine Woche Fahrdienst im Monat

Eine Woche pro Monat fährt der 73-Jährige die Schulkinder. Er ist einer von 15 ehrenamtlichen Fahrern. So langsam merke er aber schon, dass es anstrengender wird. Symanzik denkt ans Aufhören – so wie die Hälfte aller Fahrer. Deshalb sucht der Förderverein dringend neue ehrenamtliche Fahrer, damit das Modell mit den Schulmobilen weiterbestehen kann.

