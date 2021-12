Stadt Münster beschließt E-Scooter-Gebühr

Die Roller sollen nich überall herumliegen

Derzeit gibt es über das Gebiet der Stadt Münster verteilt rund 4.000 Leih-Elektrotretroller. Überall in der Innenstadt sieht man sie stehen und manchmal liegen, an Radwegen, auf Bürgersteigen in Grünanlagen. Mit der gestiegenen Zahl im Sommer habe auch die Zahl der Beschwerden darüber zugenommen, so das münsterische Ordnungsamt.

Nutzung öffentlicher Flächen

Deswegen müsse nun etwas getan werden: So sollen die Verleiher von April an 50 Euro jährlich pro Roller zahlen, so der Ratsbeschluss. Das sei nur gerecht, weil andere Unternehmen wie zum Beispiel Händler und Restaurants auch für die Benutzung öffentlicher Flächen zahlen müssten.

Gebühr in Münster besonders hoch

Für Verleiher Matthias Weber ist die Gebühr zu hoch

Die drei Verleihfirmen in Münster sagen, Gebühren seien grundsätzlich völlig in Ordnung. Allerdings wäre Münster mit 50 Euro eine der teuersten Städte in Deutschland. Das sei etwa das Dreifache einer Anwohnerparkgebühr für einen Pkw , wobei auf so einer Fläche aber zehn E-Scooter abgestellt werden könnten, rechnet beispielsweise Matthias Weber vom Tier-E-Scooter-Verleih vor.

Problembewusstsein bei Verleihern

Auf der Promenade fahren oft Roller, abgestellt werden dürfen sie dort nicht.

Natürlich gebe es Probleme mit falsch geparkten Elektrorollern, gibt er zu. Es gäbe aber viele Gespräche und auch Initiativen zusammen mit der Stadt, um das einzudämmen. Beispiele sind offizielle Abstellflächen und ein Parkverbot auf der Promenade in Münster. Wenn ein Roller dort abgestellt wird, zahlt der Kunde weiter.

Hoffnung auf ein Viertel weniger Roller

Der Stadt Münster reicht das aber nicht. Sie setzt auf die Abschreckungswirkung der Gebühr. Sie soll die Verleiher dazu bringen, die Zahl der angebotenen Roller zu reduzieren, von den jetzt 4.000 auf dann 3.000 - irgendwann in Zukunft.

Stand: 16.12.2021, 19:48