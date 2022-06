Europas erster E-Parktower in Haltern

Eine solche Lösung gab es laut der Halterner E-Parktower GmbH bislang europaweit noch nicht: Auf einer Grundfläche von nur 60 Quadratmetern sollen bis zu 16 Elektroautos gleichzeitig und vollautomatisch parken und geladen werden. In Haltern steht jedoch ein kleineres Vorzeigemodell des Turms, mit weniger Platz.

Aufzug nach Paternoster-Prinzip

Manuel Huch ist Geschäftsführer der E-Parktower GmbH

Es soll das Parkhaus der Zukunft sein: Fahrer von Elektro-Autos melden sich beispielsweise per App beim E-Parktower an. Das Auto wird zur Sicherheit gescannt. Dann geht es in eine Parkgondel mit Ladebox. Nach dem Paternoster-Prinzip wird das Auto in Parkposition gehoben. Dort soll es dann auch vor Diebstahl und Vandalismus geschützt sein.