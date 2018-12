Produktion von Elektro-Kleinwagen in Delbrück

Der Autohersteller Artega will ab Januar 2019 ein kleines Elektroauto serienmäßig in Delbrück produzieren, das teilte das Unternehmen am Dienstagabend (04.12.2018) mit. Artega will drei Millionen Euro in eine Produktionshalle und Maschinen investieren und 50 neue Arbeitsplätze in Delbrück schaffen. Zunächst sollen 8.000 Autos pro Jahr gebaut werden.

E- Zweisitzer für den Stadtverkehr

Der Zweisitzer Microlino erinnert im Design an die Kabinenroller der 50er Jahre. Das Leichtfahrzeug ist mit einer Länge von 2,4 Metern und einer Breite von 1,5 Metern und einem Frontausstieg für das Parken in der Innenstadt ausgelegt. Das E- Auto soll an jeder Steckdose aufladbar sein und soll ab 12.000 Euro angeboten werden.