Drogenhändler im Kreis Coesfeld aufgeflogen

Die beiden Plantagen in Gewerbehallen in Darfeld und Darup soll ein 70-jähriger Münsteraner betrieben haben, dabei hatte er offenbar einen 40-jährigen Helfer. In einer dritten Halle in Dülmen wurde ein Teil der verkaufsfertigen Drogen entdeckt.

Die weiteren Ermittlungen führten zu einem 57-Jährigen aus Haltern. Er soll dem Plantagen-Besitzer aus Münster Marihuana abgekauft und für den Weiterverkauf in Dülmen gelagert haben. Neben den Drogen stellte die Polizei unter anderem Bargeld, teure Uhren, Diamanten sowie mehrere Fahrzeuge sicher - in einem Wert von insgesamt 300.000 Euro. Die drei Männer sollen heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Stand: 22.12.2021, 10:52