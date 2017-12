Neuenrade dunkelste Stadt im Dezember

Gerade einmal 24 Minuten Sonne gab es im Dezember 2017 in Neuenrade. Damit hat die Kleinstadt im Märkischen Kreis im Sauerland von allen Städten und Gemeinden in NRW am wenigsten Sonne abbekommen. In Lüdenscheid waren es 32 Minuten.

Einer der sonnenärmsten Dezember

Dieser Dezember ist einer der sonnenärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, heißt es von der MeteoGroup.

Auch in anderen Orten in Südwestfalen war es nicht so sonnig. Netphen im Siegerland kommt auf fast drei Sonnenstunden, Erndtebrück-Birkelbach auf vier.

Emmerich-Elten mit 19 Stunden Sonne

Einer der sonnigsten Orte in NRW , Emmerich-Elten am Niederrhein, hat dagenen 19 Stunden Sonne abbekommen. Aber auch das ist deutlich weniger als sonst.

Wochenlang haben sich dicke Wolken über NRW gehalten. Deshalb hatte die Sonne einfach keine Chance.

