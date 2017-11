Droste-Hülshoff-Preis für Sabrina Janesch aus Münster

Der renommierte Annette-von-Droste-Hülshoff-Literatur-Preis 2017 geht an die Münsteranerin Sabrina Janesch. Die Preisverleihung findet am Mittwoch Abend (29.11.2017) im Kulturgut Haus Nottbeck in Oelde statt.

Sabrina Janesch ist glücklich

Sabrina Janeschs Augen funkeln. „Diese Auszeichnung ist für mich eine wirklich besonders große Ehre. Auch, weil ich ja erst seit sieben Jahren in Münster lebe, mit meiner Familie, und mich plötzlich als westfälische Autorin ausgezeichnet fühle.“ Dabei kann die 32jährige schon auf eine ordentliche Literatur-Karriere zurückblicken. Ihr aktueller Roman „Die goldene Stadt“ ist bereits ihr vierter. 2010 kam ihr erster Roman heraus, fleißig ist sie also auch.

Roman spielt in Peru

Ausgezeichneter Roman

Der Annette-von-Droste-Preis wird an Autoren vergeben, die entweder aus Westfalen kommen und schon auf ein bestimmtes Oeuvre zurückblicken können oder im Westfälischen verankert sind und hier in der Region leben. Sabrina Janesch fühlt sich wohl in Münster. Spätestens seit der „Goldenen Stadt“ gilt das aber auch für den südamerikanischen Staat Peru. Denn dort spielt ein Großteil der Geschichte, die Janesch bewegend erzählt. Die Story: Augusto Berns, ein Deutscher, ist der eigentliche Entdecker der Inka-Stadt Machu Picchu, und nicht ein Amerikaner.

Das aber weiß man erst seit kurzem. „Das hat mich elektrisiert, da wollte ich mehr wissen.“ Insgesamt drei Mal war Sabrina Janesch für die Recherche in dem Andenland. Sie hat, da sind sich die Kritiker einig, einen ziemlich guten und erzählerisch wertvollen Roman über die historische Figur Augusto Berns und seine Abenteuer in Peru geschrieben. Das Buch ist auf dem besten Wege, ein Bestseller zu werden. „Gerade ist die zweite Auflage erschienen, das ist natürlich toll“ , findet Sabrina Janesch.

Nächstes Buch in Planung

Dabei arbeitet die 32jährige Autorin schon am nächsten Stoff. Was das ist, will sie natürlich noch nicht verraten. Nur so viel: die Geschichte spielt im 20. Jahrhundert. Ein Abenteuerroman wird es wohl nicht, eher ein anderes Genre. Man darf gespannt sein.