Droh-E-Mail: Polizei an der Realschule in Plettenberg

Stand: 14.06.2022, 10:23 Uhr

Nach einer zweiten Drohung innerhalb kurzer Zeit an der Geschwister-Scholl-Realschule in Plettenberg will die Polizei dort in den nächsten Tagen verstärkt Präsenz zeigen.