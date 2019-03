Das Oberverwaltungsgericht in Münster muss sich ab Mittwoch (13.03.2019) mit zwei Drohnenangriffen der US -Armee befassen. Kläger sind ein Somalier und drei Jemeniten.

Kläger: Deutschland mitverantwortlich

Der erste Fall gegen die Bundesrepublik wird am Mittwoch (13.03.2019) verhandelt. In dem Berufungsverfahren klagt ein Somalier, dessen Vater 2012 bei einem US-Drohnenangriff getötet worden war. Der Luftangriff sei über den US -Militärstandort Ramstein in Rheinland-Pfalz erfolgt und damit stehe Deutschland mit in der Verantwortung, argumentiert der Mann.

Kölner Richter weisen Vorwürfe zurück

Das Kölner Verwaltungsgericht hatte die Klage 2016 zurückgewiesen. Es sei keine Pflichtverletzung der Bundesrepublik festzustellen. Der Vater des Klägers sei aufgrund unglücklicher Umstände zum tragischen zivilen Opfer geworden, die Bundesrepublik könne dafür aber nicht verantwortlich gemacht werden.

Am Donnerstag verhandelt das Oberverwaltungsgericht einen ähnlich gelagerten Berufungsfall dreier Kläger aus dem Jemen. Sie hatten 2012 bei einem US-Drohnenangriff zwei Angehörige verloren.

NRW-Justiz zuständig