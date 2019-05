Die in einer Lagerhalle in Preußisch-Oldendorf gefundenen Chemikalien sind sehr wahrscheinlich zur Herstellung von synthetischen Drogen im großen Stil genutzt worden. Das teilte die Polizei Bielefeld am Freitag (03.05.2019) mit. Es soll sich um eines der größten in Deutschland aufgefundenen Drogenlabore handeln.

Drogensorte noch nicht bekannt

Feuerwehrleute hatten in der Lagerhalle am Sonntag (28.04.2019) zufällig große Mengen an Chemikalien entdeckt, als sie wegen eines Kabelbrands angerückt waren. Bereits zu Beginn der Ermittlungen bestand der Verdacht, dass die 35.000 Liter Chemikalien Teil eines Drogenlabores waren. Spezialisten der Feuerwehr führten daraufhin Luftmessungen durch und nahmen Proben.

Die polizeiliche Spurensicherung ist noch nicht abgeschlossen. Die Polizei wartet auf weitere Untersuchungsergebnisse. Zur hergestellten Drogensorte konnte sie bisher keine Angaben machen.

Ausgebranntes Auto gefunden

Mehrere Täter sollen bei Eintreffen der Feuerwehr unmittelbar vom Tatort geflüchtet sein. Einer soll eine Gasmaske getragen haben. Nach ihnen wird weiterhin gefahndet. Die Polizei fand in der Nähe zudem ein ausgebranntes Auto.