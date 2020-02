Der Polizei im Hochsauerlandkreis ist am Wochenende (15.02.-16.02.2020) einer ihrer größten Schläge gegen die Drogenkriminalität gelungen: Vier Tatverdächtige sind in Untersuchungshaft, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung am Dienstag (18.02.2020) mit.

Die Tatverdächtigen sollen Drogen und Rohstoffe im Millionenwert versteckt haben. Den Durchsuchungen gingen monatelange Ermittlungen voraus, sagte ein Polizeisprecher.