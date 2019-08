Paderborn: Drogen-Geschäfte im Wald aufgeflogen

In Paderborn hat die Polizei einen Drogendealer an einem ungewöhnlichen Ort festgenommen: Der junge Mann hatte sein Quartier in einem Wald aufgeschlagen.

Tisch, Stühle, Grill und Drogen-Preisliste im Wald

Wie die Polizei Paderborn am Dienstag (20.08.2019) berichtet, hatte sich der 20-Jährige in einem Waldstück am Weißdornweg häuslich eingerichtet. Eine Plastikplane diente ihm als Dach. In seiner Behausung befanden sich Tisch, Stühle, ein Grill und ein Garderobenständer. Auf einem Stuhl stand die Preisliste für die Drogen.

Eine Polizeistreife hatte den Mann zufällig entdeckt, weil ihr ein Pfad auffiel, der in den Wald hineinführt. Bevor die Beamten den Dealer festnahmen, bemerkte er sie gar nicht - er hatte Kopfhörer in den Ohren und war gerade dabei, Drogen abzuwiegen.

Marihuana in Wohnung gefunden

Die Polizei nahm den Mann fest und stellte mehrere Tütchen mit Drogen und Verkaufszubehör sicher. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fand die Polizei weitere Tütchen mit Marihuana. Gegen den jungen Mann läuft jetzt ein Strafverfahren.

Stand: 20.08.2019, 19:05