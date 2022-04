Dreharbeiten zum neuen Münster Tatort starten

Aber Axel Prahl nimmt beim Tatort-Dreh ein Bad in der Menge, wie immer. Einen Selfie-Wunsch nach dem anderen erfüllt er den Schaulustigen. "Wie sieht das was wir hier gerade sehen wohl im Fernsehen aus," fragt sich mancher. Das Film-Set vor der eigenen Haustür – die Magie ist bei den Dreharbeiten zum inzwischen 42. Tatort aus Münster ungebrochen frisch.

Tatort-Qualität

Die Kritik nach der letzten Folge "Propheteus" fiel ja eher schlecht aus. Auch Axel Prahls Mundwinkel gehen bei diesem Thema ein wenig nach unten: "Auch nicht mein Favorit. Aber wir haben da was probiert – das kann dann eben auch Mal schiefgehen." Die neue Folge soll aber an die Münster-Tatort-Qualitäten der letzten zwanzig Jahre anknüpfen. "Versprochen ", sagt der Kommissar.

Ohne Liefers in Münster

"Recht, wem Recht gebührt", so heißt der neue Streifen. Und Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) muss den Mord an einem jungen Anwalt klären. Der starb in derselben Nacht, in der sich ein Jugendfreund von Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) mit einem großen Fest in den Ruhestand verabschiedete. Jan-Josef Liefers hatte allerdings bereits gestern den letzten Drehtag für die neue Folge. Gedreht wird nur noch morgen in Münster.

Münster-Heimat-Melancholie

Während der vielen Drehpausen gesellt sich Axel Prahl immer wieder zu uns und bringt Mechthild Großmann mit – im Film die Staatsanwältin. "Ich hab die ersten neun Jahre meines Lebens hier verbracht. Man ist das lange her, ich bin ja schon soooooo alt," brummt sie uns mit ihrer legendär tief-rauchigen Stimme aber nicht frei Melancholie zu. Dann geht es weiter. Die letzten Selfies sind gemacht. Das letzte Bild am Prinzipalmarkt muss allerdings noch gedreht werden. Denn noch in diesem Jahr soll "Recht wem Recht gebührt" in der ARD zu sehen sein.

