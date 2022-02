Mendener Drag Queen mit Message

Als Drag Queen tritt Luca nur an Karneval auf

Man wird auch angemacht von Hetero-Männern, die eigentlich auf Frauen stehen. Bis die dann meine Stimme hören. Manche stehen aber auch einfach drauf.

WDR: Und für dich? Was ist das für ein Gefühl in dem Outfit - ist das dann noch Luca oder schlüpfst du in eine Rolle?

Valentino: Wenn ich in diesem Outfit bin, dann genieße ich noch mehr die Blicke, die ich ohnehin schon bekomme, weil ich immer schon sehr gerne auffallen möchte. Das ist einfach ein anderes Gefühl. Es ist ein bisschen Drag und ein bisschen Luca mit drin.

WDR: Wie ausgelassen war denn die Stimmung in Köln? Haben sich die Ereignisse in der Ukraine auch beim Karneval bemerkbar gemacht?

Luca Valentino

Valentino: Die Lage in der Ukraine ist natürlich schon sehr bedrückend, das ist schon auch hier spürbar. Trotzdem ist die ehrliche Antwort: Es war fast überall ziemlich voll und viele haben ausgelassen gefeiert. Das ging ja auch lange Zeit nicht.

WDR: Über 50.000 Follower, in diesem Jahr hast du dich als Influencer selbstständig gemacht, lebst mittlerweile von Werbedeals und Instagram. Was sind deine Wünsche für die Zukunft?

Mode und Beauty sind Luca besonders wichtig

In der Zukunft sehe ich mich als Teil einer erfolgreichen TV-Show und Modeboutique - vielleicht in Menden. Die meisten meiner Fotos werden ja auch im Sauerland aufgenommen, also alles sehr regional. Und natürlich wünsche ich mir, dass Karneval nächstes Jahr auch wieder in Menden möglich ist.

Das Interview führte Christian Hoeper.