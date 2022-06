Massives Vogelsterben in Bocholt - Dohlenjunge verhungern

Pestizide und Steinvorgärten

Diese kleine Dohle schafft es vielleicht - dank einer Päpplerin

Neben der feuchten Witterung und dem Insektenmangel gebe es noch andere Gründe für das Vogelsterben im Kreis. Zum einen sei der massive Pestizideinsatz in der Landwirtschaft schuld. Auch die Blühstreifen am Rande der Felder seien oft pestizidbelastet. Die vergifteten Insekten seien ein denkbar schlechtes Futter für den Vogelnachwuchs, so Martin Frenk. Es komme zu gesundheitlichen Problemen und schleichenden Vergiftungen der ohnehin schon unterernährten Küken.

Steinvorgärten oder ungünstig bepflanzte Gärten mit giftigem Kirschlorbeer trügen zum weiteren Rückgang der Insekten bei. Kurzfristige Hilfe gebe es nicht, sagen die Naturschützer - auch nicht für die jungen Dohlen. Selbst wenn die Tiere noch lebend gefunden werden, schaffen es viele trotz intensiver Fütterung nicht, sagt eine Sprecherin des Tiernotrufs Bocholt.