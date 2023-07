Rettungsboote des DLRG Haltern fahren wieder

Pünktlich zum heißen Bade-Wochenende gleiten die Boote "Marleen" und "Lea" am Freitagnachmittag zurück in den See. In einer Werft in Wesel wurden die teuren Antriebe wiederhergestellt. Vorübergehend hatten die Werksfeuerwehr aus Gelsenkirchen und die DLRG Marl mit Booten ausgeholfen.

Diebesgut in Garage geortet

Dass die Gefährte der Retter wieder flott sind, verdankt die DLRG unter anderem so genannten GPS -Trackern. Solche Ortungsgeräte waren in anderen Motoren versteckt, die die Polizei auf einem Privatgelände in Remscheid sichergestellt hat. Dort fand sie dann auch die Antriebsteile der DLRG-Ortsgruppe Haltern am See.