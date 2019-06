Am Rande des Mountainbike-Festivals "Dirt Masters" in Winterberg hat es einen tragischen Unglücksfall gegeben. Ein 26-jähriger Biker soll abseits einer Rennstrecke so schwer gestürzt sein, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Dort starb er in der Nacht zum Sonntag. Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

Das Dirt Masters zieht jedes Jahr tausende Besucher an

Zum "Dirt Masters" waren in diesem Jahr rund 40.000 Besucher gekommen - so viele wie noch nie.

Stand: 03.06.2019, 07:03