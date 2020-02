Das LWL -Naturkundemuseum zeigt seit Mittwoch (05.02.2020) das lebensgroße Modell eines 165 Millionen Jahre alten Sauriers. Der Raubsaurier gilt als der Größte, der vor Millionen von Jahren in Mitteleuropa beheimatet war. Ein Fund von versteinerten Knochen aus der Nähe von Minden dient als Grundlage für die lebensechte Rekonstruktion des acht Meter langen Raubtiers.

Modell aus dem 3D -Drucker

Für eine Nachbildung wurde der echte Fund genaustens vermessen. Mit diesen Daten ist ein Modell im 3D - Drucker entstanden. Acht Wochen arbeitete eine Fachfirma an dem lebensechten Modell.

Museumsleiter hofft auf viele Besucher