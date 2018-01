74 Sendestationen wurden über das ganze Kreisgebiet verteilt - so viele wie in keinem anderen Kreis in Deutschland. Gesteuert wird das Alarmsystem von der Leitstelle des Kreises in Meschede aus. Kommt ein Notruf rein, kann die Leitstelle zum Beispiel den Notarzt doppelt so schnell informieren wie früher.

Schneller und informativer

Und, ergänzt Thorsten Brolle, der das System in der Leitstelle technisch betreut: "Wir haben die Möglichkeit, dass wir viele Einheiten verschiedener Organisationen, Feuerwehr, THW, Rettungsdienst, Hilfsorganisationen fast zeitgleich informieren können.“

Außerdem ist es jetzt möglich mehr notwendige Informationen in den Alarmtext zu schreiben. Die neuen etwa Zigarettenschachtel großen digitalen Meldeempfänger sind auch billiger als die alten Geräte.

Ohne Probleme gestartet

Bislang haben der Kreis und die Städte rund 2,6 Millionen Euro investiert. Allerdings wird es noch bis 2020 dauern bis alle Helfer im Kreis die kleinen Empfänger haben.

Der Rettungsdienst im Hochsauerland arbeitet schon seit Dezember mit der neuen Technik. „Bislang ohne Probleme,“ versichert Brolle.

Stand: 11.01.2018, 13:49