Polizei warnt vor Grusel-Kettenbriefen

Die Polizei im Märkischen Kreis warnt vor digitalen Kettenbriefen, die Kinder und Jugendliche in Angst und Schrecken versetzen. Absender, die sich "Grusel-Goofy" oder "Momo" nennen, fordern die jungen Smartphone-Nutzer auf, bestimmte Aufgaben durchzuführen. Die sind oft erst harmlos, werden dann aber immer gefährlicher.

Die Kinder werden außerdem dazu gebracht, diese Kettenbriefe weiterzuleiten - oft mit Drohungen, dass sonst etwas passiere.

So berichtet die Polizei heute (29.07.2020), dass ein 8-Jähriger in Iserlohn dazu aufgefordert wurde, sich umzubringen. Die Mutter habe in der vergangenen Woche Anzeige erstattet.

Hinschauen, was die Kinder online machen

Damit es nicht wo weit kommt, fordert die Polizei Eltern auf, hinzuschauen, was der Nachwuchs im Netz und in sozialen Netzwerken macht und mit wem dort kommuniziert wird. Außerdem sei es wichtig, den Kindern klarzumachen, dass es sich bei den Drohungen um leere Drohungen handelt, es also keine Konsequenzen hat, wenn eine Aufgabe nicht umgesetzt wird.

Gewaltandrohung per Kettenbrief ist strafbar

Die Polizei im Märkischen Kreis weist außerdem darauf hin, dass sich strafbar macht, wer Gewalt androht oder solche Drohungen per Kettenbrief weitergibt.

Stand: 29.07.2020, 11:07