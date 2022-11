Innovatives Lerncenter für Lüdenscheid 

Ähnlich wie in Berlin soll in der Lüdenscheider Innenstadt ein kostenloses Lernzentrum für Jugendliche entstehen. Hier können sie freiwillig und außerhalb von der Schule ihre Fähigkeiten entwickeln. In Berlin gibt es zehn Themenbereiche: Von Programmieren und Robotik über Musik-Produktion bis hin zu Animation, Fotografie oder Grafik Design.

Bislang befinden sich diese außerschulischen Lernzentren vor allem in Großstädten. Das geplante TUMO in Lüdenscheid wäre das erste Lernzentrum dieser Art in einer eher ländlich geprägten Region, heißt es von der Stadt.

Mit diesem Modellprojekt für Lüdenscheid und die Region will die Stadt daran arbeiten, sich als Bildungsstandort zu etablieren. Erste Schritte hat man bereits mit den Förderprojekten „Denkfabrik“ und „Mensch Altstadt“ gemacht.

Positives Signal für Südwestfalen

" Diese Förderung ist ein wunderbarer Startschuss und ein positives Signal für Lüdenscheid und die Region Südwestfalen “, freut sich Lüdenscheids Bürgermeister Sebastian Wagemeyer über die Zusage. " Das Projekt sehen wir als Auftakt der Unterstützung von Land und Bund für unseren Standort, der es derzeit nicht leicht hat.“

Lüdenscheid stehe vor enormen Herausforderungen