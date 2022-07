Jüngsten-Turnier im Kreis Lippe: Hier gewinnen Tennis-Legenden

6:3;6:1. Das ist der Endstand von Oskars erstem Spiel an diesem Tag. Relativ deutlich hat der Zehnjährige, der für den Tennisclub Blau-Weiß Halle in Westfalen spielt, seinen ersten Gegner besiegen können. Ein guter Auftakt für sein erstes Jüngsten-Turnier.

Das Nationale Deutsche Jüngsten-Turnier ist DAS Turnier für Kinder unter zwölf Jahren in Deutschland. Hier gewannen schon Tennis-Legenden wie Boris Becker und aktive Spieler und Spielerinnen wie Sabine Lisicki oder Alexander Zverev. "Wenn man Kinder in Bayern fragt, welches ist das wichtigste Turnier für Jugendliche in Deutchland, dann ist es das Jüngsten-Turnier in Lippe" , sagt Andreas Suermann, einer von drei Veranstaltern des Turniers.

" Last-Hope "-Runde

Oskar Koppmann gibt alles.

Oskars zweites Spiel startete am Nachmittag. Kein leichter Gegner. Das ist schon nach den ersten Ballwechseln klar. Fast alle Bälle kommen zurück. Am Ende macht Oskar einfach mehr Fehler. 4:6,2:6. Der Endstand. Sein erster Kommentar nach dem Spiel: "Das war kacke." Sein Vater versucht ihn aufzumuntern: "So ist es mal. Der Gegner war super stark."

Das Turnier ist für Oskar aber noch nicht vorbei. Jedes der Kinder spielt mindestens drei Spiele, das ist den Veranstaltern wichtig, damit sich die teils auch langen Anreisen lohnen. Das bedeutet: Wer in der Hauptrunde verliert, spielt danach weiter in der Nebenrunde, der Pokalrunde. Und wer hier verliert, landet in der "Last Hope"-Runde.

Turnier seit 2021 noch bedeutender

Seit dem letzten Jahr werden sogar die Deutschen Jugendmeisterschaften U12 innerhalb des Jüngsten-Turniers ausgetragen. "Der Deutsche Tennisbund ist letztes Jahr auf uns zugekommen und hat gefragt, ob wir bereit seien im Rahmen des Jüngsten-Turniers, den deutschen Meister zu ermitteln. Das war für uns eine große Wertschätzung und das Angebot haben wir dankend angenommen."

Um die U12-Jugend-Meisterschaft wird ab Freitag gespielt. Dann ist die Qualifikationsrunde abgeschlossen und das Feld wird um jeweils 16 Spieler sowie 16 Spielerinnen aus der deutschen Rangliste verstärkt. Die Sieger und Siegerinnen stehen am Sonntag fest. Fest steht auch Oskars nächstes Ziel: "Mehr Spiele gewinnen und alles geben."