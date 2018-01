Deutscher Lehrerpreis: Sechs Auszeichnungen nach NRW

Beim Konzept "Lerntheken in Mathematik" arbeitet jeder auf seinem Niveau.

In der Kategorie „Lehrer: Unterricht innovativ“ ging der 1. Preis an das GLAS-Projekt. In diesem tauschen sich Schüler des Gymnasiums St. Leonhard in Aachen mit gleichaltrigen Teilnehmern der niederländischen Partnerschule per Videokonferenzen in ihren Muttersprachen aus.

In derselben Kategorie wurde das Projekt „Schlüsselkompetenzen trainieren“ der Gesamtschule Höhscheid in Solingen mit dem 3. Preis prämiert. Zudem geht ein Sonderpreis an das Projekt „Lerntheken in Mathematik“ der Gesamtschule Eiserfeld in Siegen.

Stand: 15.01.2018, 13:10