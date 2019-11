In Berlin werden am Sonntag (18.11.2019) 16 Lehrer mit dem Deutschen Lehrerpreis ausgezeichnet. Der Preis wird einmal pro Jahr verliehen. Die Jury setzt sich zusammen aus Vertretern von Politik und Wissenschaft sowie Journalisten.

Fünf der Preisträger unterrichten an Realschulen und Gymnasien in Nordrhein-Westfalen. Einer von ihnen ist Hendrik Büdding. Der 35-Jährige ist Lehrer für Informatik und Sozialwissenschaften am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium in Münster.

WDR: Worauf legen sie bei ihrem Unterricht besonderen Wert?

Der 35-Jährige Hendrik Büdding ist einer der Preisträger

Hendrik Büdding: Unterricht hat für mich den Aspekt, dass die Schüler sich bei mir wohlfühlen sollen, zum anderen aber auch, dass sie sich charakterlich und wissenstechnisch weiterentwickeln sollen. Und ich hoffe einfach, dass ich sie vorbereite fürs Studium oder die Ausbildung, die sie machen wollen.

WDR: Wie schaffen Sie es, Unterricht spannend zu gestalten?

Hendrik Büdding: Man sucht immer seine Kernthemen und versucht, an Alltagsbezüge anzudocken. Man hat beispielsweise Elektromobilität oder künstliche Intelligenz, das sind gerade so gehypte Themen und da frage ich mich: Kann ich das in den Unterricht einbringen und das so verpacken mit der theoretischen Informatik oder mit Konzepten in Sozialwissenschaft? Und dann funktioniert das.

WDR: Wie viel Zeit müssen investieren sie für die Vorbereitung für den Unterricht?

Hendrik Büdding: Die Hälfte vom Lehrerleben spielt sich ja nicht in der Schule ab, sondern Zuhause am Schreibtisch – wo man sich Sachen überlegt, den Unterricht plant. Das sind schon Wochen an Vorbereitungszeit, die da rein fließen, welche Methoden nutzt man, welche Inhalte, Links aus dem Internet als Impulsgeber, und das zusammen versuche ich dann auf eine Plattform zu bringen, die wir von der Schule nutzen und auf die die Schüler auch von Zuhause aus zugreifen können.

WDR: Was macht Ihnen am meisten Spaß an ihrer Arbeit?

Hendrik Büdding: Mir macht am meisten Spaß, wenn man vor den Schülern steht, und man hat diesen Augenblick, wenn die sagen: 'Ah, jetzt hab ich's verstanden.' Das ist für mich das Schönste.