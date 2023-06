Deutscher Fahrradpreis: Münster und Köln belegen 1. Plätze

Am Dienstagabend wurden im Rahmen des Nationalen Radverkehrskongresses die Gewinner des Deutschen Fahrradpreises im "Kap Europa" in Frankfurt am Main ausgezeichnet.

In der Kategorie Infrastruktur belegt die Stadt Münster den ersten Platz. Ausgezeichnet wurde die Umgestaltung der "Kanalpromenade Münster" - eine 27 km lange Strecke entlang des Dortmund-Ems-Kanals. Sie verbindet die beiden Orte Greven und Senden, im Norden und Süden von Münster. Ausgezeichnet wurde die Kanalpromenade unter anderem wegen einer neuen Beleuchtung. Entlang der gesamten Strecke stehen Laternen, die auf Bewegungen reagieren. Wenn sich Menschen nähern, gehen sie an und später wieder aus. Das spart Energie und sorgt gleichzeitig für mehr Sicherheit.

Auch Köln und Mönchengladbach ausgezeichnet

In der Kategorie Service & Infrastruktur sicherten sich die Kölner Verkehrsbetriebe den ersten Platz mit dem " KVB -Lastenrad ". Sie integrieren Elektro-Lastenräder in den öffentlichen Nahverkehr und sollen durch ein niedrigschwelliges Angebot das Lastenrad-Sharing fördern. Die Räder können an derzeit 15 Stationen in den Stadtteilen Nippes, Deutz und Neubrück spontan ausgeliehen oder auch vorab online reserviert werden.