WDR: Mona und Sarah - könnt ihr beschreiben, wie es euch aktuell geht?

Sarah: Isoliert, verzweifelt, allein. Worte, die meinen aktuellen Gemütszustand ganz gut beschreiben. Man fragt sich, ob man aus dem Tief überhaupt wieder rauskommt. Man weiß ja nicht, wie lange wird die aktuelle Situation dauern. Man will auch seine Zeit genießen, gerade die Jugend – man weiß gar nicht, was kann ich noch alles tun, was verpasse ich gerade in meinem Leben.

Sarah möchte anderen Mut machen und spricht über ihre Erkrankung

Mona: Ich bin ehrlich - Corona hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich fühle mich wie in einer Blase, kann mich nirgends festhalten. Ich musste mein komplettes Leben umstellen, musste neue Wege finden, mit den aktuellen Problemen zu leben und damit umzugehen.

WDR: Wie fühlen sich Depressionen für euch an?

Sarah: Ich denke, das ist für jeden absolut anders. Das ist nichts, was man mit Worten festlegen kann. Bei manchen ist es extreme Traurigkeit, bei anderen ist es die Motivationslosigkeit – Sachen, die man immer gerne gemacht hat, dafür fehlt plötzlich jegliche Motivation. Es gibt so viele verschiedene Facetten, das kann man wirklich schwer beschreiben.

WDR: Depressionen, Angstzustände - seit Monaten gehört das zu eurem Leben. Wie hat Corona diese Symptome beeinflusst?

Mona: Vor allem die viele Zeit, die man allein innerhalb des Lockdowns verbracht hat, hat bei mir dazu geführt, dass ich immer verschlossener wurde. Ich habe mich in meine Welt geflüchtet. In meine sichere Zone - das dachte ich zumindest. Doch die Einsamkeit hat mich immer tiefer in die Depression geführt.