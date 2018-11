Wieder Großbrand auf Mülldeponie in Hille

Auf der Mülldeponie in Hille hat es heute (11.11.2019) wieder gebrannt. 200 Kubikmeter Restmüll hatten sich am Morgen entzündet und damit einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die rund 100 Feuerwehrkräfte brauchten mehrere Stunden, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen.

Genau vor zwei Monaten brannte es auf der Deponie schon einmal

Genau vor zwei Monaten hatte auf der Deponie "Polsche Heide" schon einmal gebrannt. Damals hatten sich 1.000 Quadratmeter Haus- und Gewerbemüll nach Feuerwehrangaben selbst entzündet. Auch jetzt gehen die Einsatzkräfte davon aus, dass sich der aktuelle Brand auf der Deponie durch Gasentwicklung selbst entfacht hat.

Brand vermutlich erst in einigen Tagen ganz gelöscht

Damit der Brand in der Nacht nicht wieder auflodert, will die Feuerwehr in der Nacht Brandwache halten. Morgen früh werden die Einsatzkräfte dann mit Radladern anrücken, um die Glutnester verteilen und besser löschen zu können. Erst in zwei bis drei Tagen sei der Brand dann vermutlich ganz gelöscht, so die Feuerwehr. Über die Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.

Stand: 11.11.2018, 18:38