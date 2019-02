Wehende Europa-Flaggen

Menschen auf dem Prinzipalmarkt

Gleichzeitig hat am Nachmittag in der Lambertikirche in der Innenstadt ein ökumenisches Friedensgebet stattgefunden, " für den Frieden in Münster und in der Welt ". Dazu hatte das katholische Stadtdekanat, der evangelische Kirchenkreis sowie die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen aufgerufen.

An der Kirche wehte eine große Europa-Flagge. Auch zahlreiche Kaufleute in der Innenstadt beteiligten sich mit Europa-Flaggen an dem Protest.