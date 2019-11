Etwa 170 Anhänger der Splitterpartei "Die Rechte" sind am Bielefelder Hauptbahnhof eingetroffen und ziehen langsam auf der vorgesehenen Route am Rande der Innenstadt. Der NRW-Verfassungsschutz sieht die Partei "Die Rechte" als "Sammelbecken für Neonazis" an. Am Haupteingang der Hauptbahnhofs Bielefeld haben sich die Gegendemonstranten versammelt. An ihrer Spitze sind Oberbürgermeister Pit Clausen, die Vorsitzende der Jüdischen Kultusgemeinde Bielefeld Irith Michelsohn und NRW-Landtagspräsident André Kuper.