Große Demo in Münster gegen Corona-Maßnahmen

Die angemeldete Teilnehmerzahl des sogenannten "Montagsspaziergangs" war schnell überschritten, gegen 18.30 Uhr füllte sich der Domplatz mit Demonstrierenden. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und schätzte rund 1300 Teilnehmer. Bis zum Abend verlief die Demonstration ruhig und ohne Zwischenfälle. In Münster waren schon in der vergangenen Woche rund 1.200 Demonstrierende durch Münsters Innenstadt gezogen.

Bündnis "Keinen Meter den Nazis"

Auch eine Gegendemo wurde vom Bündnis "Keinen Meter den Nazis" organisiert, vor dem Rathaus in Münster hatten sich die circa 200 Teilnehmer versammelt.

Proteste gegen Corona-Maßnahmen im Münsterland nicht neu

Auch in Dülmen fand heute ein Montagsspaziergang statt, eine Gegendemonstration gab es nicht. Die Polizei konnte auf Anfrage keine genaue Teilnehmerzahl nennen. Dieser Protestzug wurde auch in den vergangenen Wochen nicht angemeldet. Unangemeldete Corona-Demos gab es schön öfter im Münsterland: so auch in Ahlen, Beckum, Bocholt und Stadtlohn.

Stand: 20.12.2021, 19:03