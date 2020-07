Bürener Datenskandal: Noch immer tausende Akten in Klinik

Auch sechs Wochen nach dem Datenskandal um Patientenakten in einer verlassenen Klinik in Büren lagern noch immer tausende Akten in dem Krankenhaus.

Das teilte die Datenschutzbehörde in Hamburg auf WDR-Anfrage mit. Das Gebäude gehört einer Hamburger Klinikgruppe, deswegen sind die Behörden in der Hansestadt zuständig.

Neue Alarmanlage aber sonst nichts geschehen

Das ehemaliges Sankt-Nikolaus-Krankenhaus Büren steht seit knapp zehn Jahren leer.

Die Fragen warum die Akten noch immer dort liegen und wie weiter mit ihnen umgegangen werden soll, konnte dem WDR auf Anfrage niemand beantworten. Die Stadt Büren ließ in der verlassene Klinik eine Alarmanlage einbauen, teilte die Datenschutzbehörde mit. Mehr sei aber nicht unternommen worden.

Dabei hatte Bürens Bürgermeister Burkhard Schwuchow Ende Mai (30.05.2020) dem WDR gesagt, die Stadt werde dafür sorgen, dass die Patientenunterlagen woanders sicher aufbewahrt werden. Die Stadt Büren machte dazu weiter keine Angaben.

Keine Anzeige gegen YouTuber

Ein Youtuber hatte im Mai in der Klinik gefilmt und die Patientenakten gefunden. Die Polizei zeigte ihn an. Doch die Staatsanwaltschaft Paderborn kann den Fall nicht abschließen, weil der Eigentümer keine Anzeige erstatten will. Das Video, das den Stein ins Rollen brachte, hat inzwischen mehr als 400.000 Klicks auf Youtube.