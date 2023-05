Crashtest mit Trecker in Münster

Die Unfallforschung der Versicherer ( UDV ) hat am Donnerstag in Münster in einem Crashtest gezeigt, wie gefährlich Unfälle mit großen Traktoren und anderen Landmaschinen sein können. Diese sind in den vergangenen Jahren immer größer geworden und füllen auf teils schmalen Landstraßen die gesamte Fahrbahnbreite aus.

Szenario: Pkw beim Abbiegen übersehen

Totalschaden nach Unfall mit Trecker im Crash-Test

Nach dem Crash mit einem Traktor sind von der Windschutzscheibe des zerdrückten Autos nur noch kleine Splitter übrig. Mit 60 km/h war das Auto hinten auf den Traktor und sein scharfkantiges Gerät geprallt. Der Landwirt - so das Szenario - hatte den Pkw beim Abbiegen auf eine Landstraße übersehen.

Kein worst case im Crash -Test

So einen Crash überlebt man nicht

Die Simulation sah vor, dass der Autofahrer noch bremsen konnte - um 40 km/h konnte er seine Geschwindigkeit verringern. In der Realität passieren Unfälle auch bei höheren Geschwindigkeiten.

Laut der Studie der Unfallforscher sind in fast zwei Dritteln solcher Fälle die Traktorfahrerinnen und -fahrer die Schuldigen. Und ihre Fahrzeuge sind ein ganz anderes Kaliber als ein Kfz .

Scharfkantige Geräte und hohes Gewicht

" So eine Landmaschine ist ein sehr schwerer und extrem unangenehmer Unfallgegner ", sagt UDV -Leiter Siegfried Brockmann. Die Überlebenschance für Auto-Insassen oder Motorradfahrende liege bei nahezu Null, schätzt der 64-Jährige.

Unfälle mit Treckern sind nur für einen kleinen Teil der Verkehrstoten verantwortlich. Doch gemessen an den kurzen Wegen, die sie auf öffentlichen Straßen zurücklegen und auf denen es überhaupt zu Unfällen kommen kann, sieht es schon ganz anders aus.