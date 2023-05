Nach Crash-Tanzkurs zum Schützenfest

Sabrina Schöling hat die Gunst der Stunde genutzt: " Mein Mann sagte mir, dass er sich irgendwann mal einen Tanzkurs vorstellen könnte. Und dann hat meine Freundin mir von diesem hier erzählt und ich habe meinen Mann und mich direkt angemeldet. Zuhause war dann kurz Stille ." " Ich sagte ja auch 'irgendwann' und nicht direkt in ein paar Wochen ", wirft Markus Schöling lachend ein.

Markus und Sabrina Schöling.

Krumm genommen hat er die Aktion seiner Frau nicht. Mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht wirbeln die zwei gekonnt über das Pakett. Das Ehepaar aus Fürstenberg, einem Stadtteil von Bad Wünnenberg, ist eines von fast 30 Paaren, das sich bei dem Crash-Tanzkurs für's Schützenfest angemeldet hat.

Disco-Fox und Wiener Walzer

Getanzt wird Disco-Fox und Wiener Walzer. Mehr braucht es auf einem Schützenfest nicht, erklärt Tanzlehrerin Julia Pape: " Wiener Walzer braucht man nur einmal zu Beginn und ab dann kann man fast den ganzen Abend Disco-Fox tanzen. Mit Tango oder so kann man die Leute nicht ganz so sehr begeistern ."

Die Tanzlehrerin ist selbst eine begeisterte Schützenfest-Gängerin und weiß daher, worum es den Leuten geht: " Es geht um den Spaß. Das heißt, auch wenn mal ein Schritt danaben geht, ist das nicht dramatisch. " Doch die junge Frau hat dennoch den Anspruch, es gut zu erklären. Auch bei den etwas 'schwierigeren' Fällen.

Auch Königspaare müssen üben

Carina Haiduck und Axel Harff mit Tanzlehrerin Julia Pape.

Axel Harff hat im letzten Jahr in Fürstenberg den Vogel abgeschossen. Das bedeutet, der Eröffnungstanz gehört ihm und seiner Königin Carina Haiduck. Und hier beginnt das Problem. " Walzer ist nicht so ganz einfach für mich ", sagt Axel Harff herrlich ehrlich, " ich vergesse gerne diesen Zwischenschritt ."

Doch mit Julia Papes Hilfe geht es schon viel besser. Axel Harff erinnert sich an eine Erklärung der Tanzlehrerin: " Jeder - also die Königin und auch ich - soll in dem Bereich einer Bierkastengröße bleiben. Also kurze, kleine Schritte. Bei meiner Königin klappt das ziemlich gut. Bei mir ist es eher der Bereich einer Palette, wo viele Bierkisten draufpassen ."

Seine Partnerin Carina Haiduck drückt es diplomatisch aus: " Wir geben uns natürlich die größte Mühe, aber ich denke, wir werden beim Disco-Fox bleiben. Da sind wir auf der sicheren Seite. "

Schützenfest kann kommen

Auch das Ehepaar Schöling, weiß nach dem Kurs, was es diese Schützenfest-Saison anders machen will. " Sonst habe ich immer sehr spät begonnen zu tanzen. Und da war meine Frau von meiner Performance nicht mehr so überzeugt ", erinnert sich Markus Schöling mit einem Augenzwinkern.

" Ne, das war dann meistens nicht mehr so schön ", stimmt seine Frau lachend zu. In diesem Jahr will das Paar also im Hellen beginnen - nicht mit einem Hellen.