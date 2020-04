Die Kassenärztliche Vereinigung schließt zum ersten Mal in NRW ein Corona-Behandlungszentrum. Das Zentrum, das in einem Berufskolleg in Gütersloh eingerichtet worden war, wird zur Zeit nicht mehr benötigt. Es stellt am Dienstag (21.4.2020) seinen Betrieb wieder ein.

Im Kreis Gütersloh ist die Zahl der Patienten, die wegen einer Corona-Infektion behandelt werden müssen, seit Tagen gesunken. Es gab zuletzt viele Tage, an denen mehr Menschen gesund entlassen wurden, als es neue Infizierte hinzu kamen.

Zusätzliche Entlastung der Krankenhäuser und Hausärzte nicht mehr nötig

Durch diese Entwicklung sind Krankenhäuser und Hausärzte nicht mehr so stark belastet. Da das Corona-Zentrum dazu diente, diese Einrichtungen zusätzlich zu entlasten, wird es – stand jetzt – erstmal nicht mehr benötigt.