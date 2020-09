Wintersport im Sauerland: Ohne Après-Ski, aber mit Lift

Rund drei Monate vor den Winterferien rüsten sich die Skigebiete im Sauerland angesichts der Corona-Pandemie bereits für die kommende Saison. " Die Skigebiete der Wintersport-Arena stehen vor großen Herausforderungen ", hieß es beim Trägerverein in Winterberg. In den Skigebieten wurde intensiv an Hygienekonzepten gearbeitet, die möglichst einheitlich ausfallen sollen.

Mit Maske in den Lift

Wer im Sauerland künftig in einen Ski-Lift steigt, soll genauso behandelt werden wie Fahrgäste in Bus und Bahnen. Das heißt: Mit Maske sollen die Wintersportler nebeneinander sitzen dürfen. So könnte jeder Liftplatz genutzt werden. Darüber haben sich Liftbetreiber aus dem Sauerland und dem hessischen Willingen mit den zuständigen Gesundheitsämtern beraten. Jetzt sollen in beiden Bundesländern einheitliche Regeln für die bevorstehende Corona-Wintersaison gelten.

In den Skiverleih-Betrieben sollen Abstands-und Mundschutz-Regeln – genauso wie im Einzelhandel. In den Skihütten wiederum sollen die gleichen Vorschriften gelten wie in Restaurants. Auf Après-Ski-Parties muss in dieser Wintersaison allerdings verzichtet werden.