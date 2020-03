Christen, Muslime, Juden und Jesiden beten in Lippe

Ein bereits seit Wochen geplantes Friedensgebet unterschiedlicher Kirchen findet jetzt digital statt. Die Gebete werden am Donnerstag (26.04.2020) online übertragen. Beteiligt sind die jüdische Gemeinde Herford-Detmold, das islamische Kommunikationszentrum Detmold, der kurdische Elternverein Lippe, der katholische Pastoralverbund Detmold und die Lippische Landeskirche.

Zeichen für den Zusammenhalt

Gerade in Zeichen der Verunsicherung sei es wichtig, dass verschieden Religionen zusammenkommen und ein Zeichen für den Zusammenhalt setzen, erklärte ein Pfarrer der Lippischen Landeskirche. Ursprünglich war das gemeinsame Gebet im Rahmen der Woche gegen Rassismus geplant.

Gottesdienste digital

Die Kirchen in NRW streamen inzwsichen häufig Andachten im Internet, zum Beispiel der Kirchenkreis Minden. Die Gottesdienste in der Kirche sind bis zum 19.04.2020 abgesagt.

Außerhalb der Gottesdienste bleiben viele Kirchen aber geöffnet. Das Erzbistum Paderborn empfiehlt das persönliche Gebet und entbindet die Gläubigen vom Kirchgang.

Kirchenglocken läuten täglich

In ganz NRW läuten ab Sonntag (22.03.2020) täglich um 19.30 die Glocken aller Kirchen. Damit wollen die Gemeinden die Menschen zum Gebet und zum Innehalten einladen. Vorerst soll die Glocken-Aktion bis Gründonnerstag andauern.

Lippische Landeskirche mit Seelsorge per Telefon und E-Mail

Mit einer eigenen Rufnummer unterstützt die Lippische Landeskirche die seelsorgerische Arbeit in den Gemeinden. Gesprächssuchende könnten sich unter der Telefonnummer 05231/976-777 melden, um den Rückruf eines Seelsorgers zu vereinbaren, so die Kirche am Freitagabend (20.03.2020).

Viel Arbeit für die Telefonseelsorge

Die Sorgen rund um das Corona-Virus bescheren der Telefonseelsorge Bielefeld-OWL viel Arbeit. Es habe in den vergangenen Tagen eine starke Nachfrage gegeben, sagt die Leiterin Ute Weinmann. Fast in jedem Gespräch gehe es aktuell um das Corona-Virus, um Einsamkeit und Ängste wegen der Aufforderung, soziale Kontakte einzuschränken. Rund 80 Menschen arbeiten für die Telefonseelsorge in der Region. Sie ist rund um die Uhr unter 0800/111 0 111 erreichbar, aber auch per E-Mail l oder Chat.

