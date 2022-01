Minden-Lübbecke: Coronaleugner wollten zum Haus der Landrätin ziehen

Schutzmaßnahmen für Haus und Umfeld

Laut Polizeisprecher Ralf Steinmeyer sollen sowohl für das Wohnhaus der Landrätin als auch für das gesamte Umfeld entsprechende Schutzmaßnahmen getroffen werden. Durch die jüngsten Ereignissen am Montag seien auch Böllings Nachbarn betroffen gewesen und " das verbreitet ja Angst in einer ruhigen Wohnsiedlung, wo die Polizei nur einmal am Tag Streife fährt" , so Steinmeyer.