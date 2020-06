Rheda-Wiedenbrück: Leben im Corona-Hotspot

Autobahn 2 Abfahrt Rheda-Wiedenbrück am Dienstagmittag (23.06.2020): Ein Dutzend Mannschaftswagen geben einen Vorgeschmack auf das, was in der Innenstadt wartet: Polizeipräsenz. Seit dem massenhaften Corona-Ausbruch im Fleischkonzern Tönnies gewöhnen sich die Einwohner des Doppelstädtchens an Uniformen: Bundeswehr, Polizei und Hilfsdienste sollen gegen das Virus kämpfen.

Uniformierte Fremde vor der Tür

Martialisch anmutende Corona-Teams auf dem Weg zu Tönnies-Werksarbeitern sorgen für Fragen in den sozialen Netzwerken: Klingeln die jetzt bei jedem einfach so und machen Abstriche? Stehen alle unter Generalverdacht? Wer hatte schon Kontakt mit Infizierten, die schon längst in Quarantäne hätten sein müssen? " Keiner weiß, wie viele Menschen das Virus tatsächlich haben ", sagt ein Wiedenbrücker.

Urlaub in Gefahr

So groß wie die Angst ist das Stigma, im Ort der Masseninfektion zu leben. Rheda-Wiedenbrück ist ein "no go", Urlauber von dort sind vielerorts unerwünscht. Nun geht die Panik viral: Was ist mit der Ferienbuchung? Lässt man mich überhaupt raus? Auf der Website der Stadt gibt es den Hinweis: " Es herrscht kein Reiseverbot, es gilt aber der dringende Appell (...), das Kreisgebiet nicht zu verlassen ."

" Out of" Rheda-Wiedenbrück

Urlaub zu machen wird schwer, wenn man aus dem Kreis Gütersloh kommt. Bayern will seit Dienstagnachmittag (23.06.2020) Rheda-Wiedenbrücker nur noch mit negativem Coronatest einreisen lassen, Schleswig-Holstein zieht wenige Stunden später nach: Bei der Ankunft am Urlaubsort sollen Menschen für 14 Tage in Quarantäne. Das verheißt keine Erholung. Autoreisende suchen für ihre Ferien ein anderes Nummernschild!