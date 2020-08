Neue Corona-Testzentren in Herford und Bünde

Angesichts bundesweit steigender Infektionszahlen werden auch in Ostwestfalen-Lippe die Corona-Testmöglichkeiten ausgeweitet. Der Kreis Herford eröffnet beispielsweise zwei Testzentren.

Sie stehen in Herford ab Freitag und in Bünde ab Montag bereit. Dort sollen sich zur Entlastung der Hausarztpraxen hauptsächlich Lehrer und Erzieher regelmäßig testen lassen, aber auch Reiserückkehrer.

In Minden gibt es bereits seit längerem das Testzentrum am Johannes Wesling Klinikum. Der Kreis Lippe setzt dagegen auf mobile Teams, die viel testen. Bielefeld will am Freitag sagen, wie es dort läuft.