Kreis Gütersloh baut Corona-Testzentren ab

Im Kreis Gütersloh stellen zwei weitere Corona-Testzentren ihren Betrieb ein. Das gab der Kreis Gütersloh am Freitag (03.07.2020) bekannt. Damit können sich die Bürgerinnen und Bürger von morgen an nur noch an drei Standorten testen lassen.

Im Corona-Testzentrum auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Güteersloh gibt es den "Drive-In"-Abstrich

Standorte eingeschränkt

In Verl und Halle können sich die Bürger aus dem Kreisgebiet noch bis Freitagabend (3.7.2020) testen lassen - von da an müssten sie nach Gütersloh, Rheda-Wiedenbrück oder mit dem Auto auf das Flughafengelände in Gütersloh. Das Diagnosezentrum am Reinhard-Mohn-Berufskolleg in Gütersloh hatte der Krisenstab bereits vor einigen Tagen geschlossen.

Video starten, abbrechen mit Escape Reporter Oliver Köhler berichtet aus Gütersloh. Aktuelle Stunde. . UT . Verfügbar bis 06.07.2020. WDR.

Resonanz zunächst riesig

Seit dem 25. Juni gab es insgesamt sechs Diagnosezentren für kostenlose Tests der Bewohner im Kreis Gütersloh. Die Resonanz war zunächst enorm, Bürger standen bei bis zu 28 Grad stundenlang in der Warteschlange. Viele brauchten ein negatives Testergebnis für den Urlaubsantritt.