Studie zu Masken: „Je schwieriger das Atmen, desto besser“

Masken: Besser drei- als einlagig

So verbreitet sich Atemluft beim Husten

Die einlagigen Schutzmasken eines Unterwäscheherstellers etwa, die getestet wurden, haben am schlechtesten abgeschnitten - die dreilagigen eines Sockenproduzenten am besten. Dominic Dellweg ist Chefarzt für Pneumologie am Fachkrankenhaus und hat die Studie begleitet. Er sagt: „Je höher die Filterleistung, desto höher ist auch der potenzielle Schutz vor SARS-CoV-2." Anders gesagt: Je schwieriger man durch den Stoff der Maske atmen kann, desto höher ist der Schutz.

Augen auf beim Maskenkauf

Für den Alltag heißt das, dass man sich gut überlegen sollte, was man sich über Mund und Nase zieht. Das zeigen auch Forschungen der Florida Atlantic University. Die haben getestet, wie die am häufigsten genutzten Atemschutz-Masken aus Stoff Tröpfchen abhalten. Am schlechtesten erfüllte diese Funktion das Halstuch, am besten die selbstgenähte zweilagige Baumwoll-Maske.