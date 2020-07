Corona-Effekt: Viel Aufmerksamkeit und guter Wille für Werkvertragarbeiter

Mehr Sicherheit und Transparenz

Es stehen dabei nun auch die Werkvertragsarbeiter im Fokus. Deren Wohnräume sollen laut Anordnung verstärkt kontrolliert werden " insofern die Räumlichkeiten in den Bereich der Arbeitsstättenverordnung fallen ", heißt es in einer Pressemitteilung des Bürgermeisters von Rheda-Wiedenbrück: " Die Wohnraumbewirtschaftung wird mittelfristig eine eigens dafür zu gründende Gesellschaft übernehmen ."

Auch die Mitarbeiterbeförderung zwischen Unterkunft und Arbeitsplatz soll optimiert werden: Je Fahrzeugtyp ist nun von der Stadt eine maximale Personenanzahl vorgegeben. Zudem soll eine aktuelle Datenbank für Wohn- und Aufenthaltsadressen aller Beschäftigten erstellt werden.

Landesregierung kritisierte " unwürdige Bedingungen "